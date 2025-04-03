朱和之「南光」日文版 入圍日本翻譯大賞

（中央社記者邱祖胤台北3日電）作家朱和之以台灣已故攝影家鄧南光為主題的長篇小說「南光」，日文版由中村加代翻譯，日前入圍日本翻譯大賞決選名單，去年這項獎項的首獎由楊双子「台灣漫遊錄」獲得。

朱和之在臉書上恭喜「南光」的譯者中村加代，說她不只精準地重現書中氛圍，也激盪出更美麗的火花，而得知這項好消息的朱和之也高興地寫下：「真是太幸福了，與有榮焉！」大賞結果預計4月底公布。

朱和之在臉書上表示，「南光」是以鄧南光為中心，「透過前輩攝影家們的相機和肉身之眼，去張望時代的流轉，從摩登都市東京、到日本戰敗與戰後的混亂，描寫藝術家們在多變而壓抑的世道裡如何追尋心靈飛行的空間。」他很高興這本書能夠走得更遠。

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「南光」是朱和之2020年的作品，曾獲得羅曼．羅蘭百萬小說賞，朱和之形容他在這部小說裡與鄧南光相遇，「像極了一卷曝光不足又顯影太久的底片，但放顯現出來的成果，卻完美呈現拍攝當下的心像」。

朱和之本名朱致賢，1975年生於台北，曾獲全球華文文學星雲獎歷史小說首獎、台灣歷史小說獎、金鼎獎，著有「風神的玩笑─無鄉歌者江文也」、「逐鹿之海─一六六一臺灣之戰」、「樂土」、「鄭森」等長篇歷史小說。 （編輯：龍柏安）1140403