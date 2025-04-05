重要民俗「學甲上白礁」登場 全台宮廟陣頭雲集

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（中央社記者張榮祥台南5日電）國家重要民俗「學甲上白礁」祭典今天登場，全台各地保生大帝分靈宮廟、陣頭齊聚台南市學甲慈濟宮，再遶境至頭前寮將軍溪，遙拜中國福建省白礁慈濟祖宮及列祖列宗。

「學甲上白礁」由學甲慈濟宮主辦，今天聚集全台逾100家宮廟、超過300個陣頭、真人藝閣、文武陣及龍頭鳳尾蜈蚣陣等，隊伍延綿近6公里，由蜈蚣陣擔任開路先鋒，遶行慈濟宮後展開進香行程。

遶境隊伍前往頭前寮將軍溪白醮亭後，遙拜中國福建省白礁慈濟祖宮、祭拜列祖列宗及請水火香，再返回學甲慈濟宮，晚上安排煙火秀，提供熱鬧視覺饗宴。

學甲慈濟宮表示，相傳學甲先民於明鄭時期來台落地深耕，形成今日13庄規模，早年先民於保生大帝聖誕期間前往福建省白礁鄉祖廟謁祖請水火，稱「上白礁」，後因海上風險改於先民登陸地點遙祭，年年舉辦，每4年再擴大遶境路程。

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「學甲上白礁」的宮內祭典、白礁亭祭典、將軍溪畔「請水火香」、香陣隊伍的輦宮文化、真人藝閣、文武陣頭，宋江陣、蜈蚣陣、報馬牛、藝陣等，相當具有地方特色，由學甲慈濟宮自主傳承。

「學甲上白礁」2008年登錄為原台南縣無形文化資產，以學甲慈濟宮為民俗保存團體，2022年獲文化部審議通過為國家重要民俗。（編輯：郭諭儒）1140405