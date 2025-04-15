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台北愛樂管弦樂團40週年慶 挑戰馬勒千人交響曲

2025/4/15 19:43（4/15 20:01 更新）
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台北愛樂管弦樂團今年成立40週年，樂團創辦人賴文福（前排左3）15日出席記者會表示，年底將在國家音樂廳演出馬勒「第八號交響曲（千人交響曲）」，也應2025大阪世界博覽會之邀，代表台灣站上世博會的國際舞台。中央社記者趙靜瑜攝 114年4月15日
台北愛樂管弦樂團今年成立40週年，樂團創辦人賴文福（前排左3）15日出席記者會表示，年底將在國家音樂廳演出馬勒「第八號交響曲（千人交響曲）」，也應2025大阪世界博覽會之邀，代表台灣站上世博會的國際舞台。中央社記者趙靜瑜攝 114年4月15日
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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）台北愛樂管弦樂團今年將慶祝成立40週年，樂團創辦人賴文福表示，今年將重點放在年底演出馬勒「第八號交響曲（千人交響曲）」，也將受邀前進大阪世博演出，持續用精緻音樂向世界介紹台灣。

台北愛樂管弦樂團文化基金會董事長、愛妮雅集團總裁陳威中今天在記者會上表示，台北愛樂管弦樂團走過40年的輝煌歷程，不僅是對音樂藝術的堅持，更是對文化傳承的承諾。他特別感謝長期支持台北愛樂管弦樂團的贊助者、樂迷與合作夥伴，今年將以一系列音樂會，讓人們與音樂相伴。

賴文福表示，樂團從1985年成立至今，由已故指揮大師亨利．梅哲（Henry Mazer）啟蒙樂團，培養無數優秀音樂家，奠定樂團基礎。樂團也推動「東亞樂派」，串聯亞洲音樂家與作曲家，讓東亞音樂在國際舞台上嶄露頭角，「感謝許多贊助者都是第二代接棒，持續支持，台北愛樂才能屹立不搖。」

首席指揮林天吉表示，慶祝樂團成立40週年，第一場大型音樂會將於5月20日在國家音樂廳舉行，邀請87歲法國知名小提琴家吉拉．普雷（Gerard Poulet）與樂團合演匈牙利作曲家巴爾托克（Béla Bartók）的「第二號小提琴協奏曲」，展現老當益壯的技巧與音樂魅力。

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根據台北愛樂管弦樂團的新聞資料，音樂會也將首演韓國作曲家泰斗李哲求為本團量身訂做的「皇冠」，回應東亞樂派的深厚積累。台北愛樂管弦樂團也將應2025大阪世界博覽會「Tech World」主辦單位之邀，代表台灣站上世博會的國際舞台，向全球觀眾分享台灣音樂的獨特風采，團將帶去掌中戲與交響樂的跨界演出，展現台灣文化。

年底則將在國家音樂廳演出馬勒（Gustav Mahler）第八號交響曲「千人交響曲」，林天吉說，這首樂曲以龐大的演出陣容與壯闊的音樂結構而聞名，「公立樂團演出這首作品理所當然，但民間樂團如我們挑戰這首樂曲，不只是台北愛樂管弦樂團的里程碑，這也代表民間樂團的量能已經達到一定高度。」（編輯：李亨山）1140415

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