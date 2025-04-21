張紅蘋「綻」專輯從戰火記憶出發 展現生命韌性

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）旅美作曲家張紅蘋推出首張個人作品專輯「綻（Blossom）」，象徵生命在歷史與現實壓力之下仍選擇綻放的力量。張紅蘋說，祖父母歷經戰亂仍然抱持堅強與韌性的精神，是她創作專輯的靈感起源。

張紅蘋接受中央社記者專訪表示，她的祖父在癌症末期因服藥導致意識模糊時，曾經嚴厲緊抓著她的手大喊「快躲到防空洞」；祖母則親眼目睹空襲掃射，「這幾年大環境紛亂，我想起祖父母經歷戰爭的陰影，以及堅強生存的精神；這些記憶與跟我自身的文化養成，催生了這張專輯。」

「綻（ Blossom ）」專輯融合張紅蘋在台灣成長與旅居紐約10年的音樂歷程，張紅蘋表示，「音樂不只是創作，更是對生命的一種回應與誓言。」透過這些作品，她希望喚起人們對歷史的反思、文化的認識與和平的渴望，也呼應古典音樂是一種療癒的媒介。

張紅蘋為美國紐約大學音樂理論與作曲碩士，2017年創作「木蘭幻想曲」管樂版本曾入圍世界管樂協會（WASBE）第一屆國際作曲大賽，多年來陸續獲朱宗慶打擊樂團、灣聲樂團以及紐約新亞室內樂協會（NACMS）等委託創作。

「綻（ Blossom ）」專輯可以說是張紅蘋聚焦東西方文化融合以及古典與現代音樂交織的成果，其中收錄3首器樂作品包括「櫻花雨」、「藝伎」以及「絲路幻想」；The Unknown Bird以及The Cloud則是英國詩詞譜曲的聲樂與鋼琴三重奏，展現人聲的靈動與張力，讓不同文化元素在樂音中互動與迴盪。

張紅蘋分享，「櫻花雨」的靈感源自2019年4月造訪東京新宿御苑以及陽明山賞櫻的回憶，她選擇鋼琴與豎琴合奏，運用撥片以及指甲撥弦的聲響，展現日本傳統箏曲的韻澤，也勾勒空靈氣氛。在「藝伎」裡則使用長笛描繪「尺八」以及哭腔，弦樂的撥奏傳達箏與三味線的色彩，展現藝伎傳統藝術的底蘊。

這次合作的音樂家包括知名愛默森弦樂四重奏（Emerson String Quartet）創始成員小提琴家尤金・卓克（Eugene Drucker）、鋼琴家盧易之、指揮家曾維庸、日裔大提琴家久保田拳（Ken James Kubota）等等，錄音與後製則由2022年傳藝金曲獎最佳錄音獲獎者林孝親擔綱。

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專輯除在各大數位平台同步發行外，也推出實體專輯，張紅蘋也親筆撰文，內容涵蓋音樂家介紹、製作歷程攝影紀錄以及完整詩詞中英文版本。除了發行創作專輯之外，她也受紐約「交織當代室內樂團（INTERWOVEN）」之邀，委託創作新曲，預計於2026年農曆新年期間在紐約首演。

張紅蘋表示，這次能夠邀請來自不同國家的音樂家合作，「我覺得這就是古典音樂的力量，可以跨越年齡、種族、國界，向社會發聲，表達反戰以及對和平的禮讚。」（編輯：李亨山）1140421