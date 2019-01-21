巴黎銀行估美元已觸頂 美最快下半年才升息

（中央社記者邱柏勝台北21日電）法國巴黎銀行表示，今年全球經濟成長雖放緩，但仍高於長期平均值，全球景氣不至於步入衰退。巴黎銀行也預期，美元在去年第4季已觸頂，今年美元將轉弱，且聯準會（Fed）下半年才會啟動升息。

法國巴黎銀行財富管理部門今天舉辦2019市場展望媒體座談會，法國巴黎銀行財富管理亞洲區首席投資官（CIO）Prashant Bhayani表示，去年相較於2017年，全球股市的投資報酬率多為負數，資本市場的資金也轉趨緊俏。去年11月市場預期美國今年將升息2次，但現在對美國升息的預期已經大幅降低。

Bhayani預期，美國聯準會上半年將暫停升息步伐，且除非經濟成長合乎預期，才可能會在下半年啟動2次升息。

另外，他提及，雖然今年各國金融狀況緊縮，但多數政府擴大財政支出；消費者支出雖也有趨緩跡象，但並未像前一個景氣循環週期般直接轉為衰退；且全球經濟成長雖放緩，但仍高於3%，也高於長期平均值，因此目前景氣循環週期應位於成長的後段，但要說今年全球景氣已步入衰退，似乎「言之過早」。

針對美元後市，Bhayani表示，美元匯價在去年第4季觸頂，開始盤整後，新興市場開始反彈，且表現優於全球，過去被壓抑的印尼盾、巴西幣雷亞爾等，過去3、4個月都強彈20%至30%。因此他預期，今年資本市場波動度仍相當高，股市回報率相對溫和，非美元資產表現會比較好。

法國巴黎銀行表示，今年投資人的重心，可放在「防禦性」的資產，例如黃金；此外，中國資本市場持續國際化，且經過一波修正，從長期投資的觀點來看仍是進場時機。展望未來投資機會，巴黎銀行看好網路科技、電動車、工業4.0等方向，此外，綠色債券、醫療保健等，也是值得布局方向。（編輯：楊凱翔）1080121