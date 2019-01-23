全球股市經過去年調整 投信：可望吸引買盤

（中央社記者田裕斌台北23日電）市場對於今年景氣瀰漫悲觀氣氛，不過投信業者卻認為，去年第4季全球市場的調整並不會引發進一步的下跌走勢，股市預料可望吸引買盤，帶動市場重回基本面。

宏利投信表示，美國聯邦準備理事會(Fed)去年12月透露溫和的升息態度，今年可望再升息2次，由於投資者認為「過度收緊貨幣政策」是今年出現經濟衰退的最大風險，但根據汽油價格的跌幅推估，美國整體消費物價指數很可能由去年10月的2.5%和去年7月的2.8%高點，下跌至今年第1季的1.5%，支持Fed對利率政策採取更溫和的立場。

宏利投信認為，由於今年市場對2020年的預期將會由「憂慮緊縮」轉為「期待寬鬆」，可望對股市帶來一定支持，並消除美元進一步顯著升值的壓力。

宏利資產管理亞洲區高級策略師羅卓夫(Geoff Lewis)分析，目前媒體集中關注經濟衰退，但憂慮經濟周期結束實屬言之過早，綜觀美國經濟衰退指標追蹤的7個衰退信號，目前有3個是中性，4個是綠色。

另外，美銀美林美國經濟團隊在一項研究中，對過往與美國經濟衰退密切相關的5個每月經濟指標進行研究(首次申領失業救濟金人數、汽車銷售、工業生產，費城聯邦儲備銀行調查和總工時)，結果並未有顯示有關指標即將超越警戒線。

羅卓夫指出，多家企業的獲利預測仍然正面，且預估值可望接近歷史平均水準，相對於經濟增長、現金流和債券，股票本益比不算偏高，但股票的相關配置偏低，投資氣氛低迷，根據在過往全球經濟強勁，但股市報酬率持平或為負值的少數情況下，隔年股市通常將出現強勁反彈。（編輯：楊凱翔）1080123