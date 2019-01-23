美商會關注能源供應 經部：供電穩定無虞

（中央社記者廖禹揚台北23日電）台北市美國商會今天指出，近9成企業關注能源充足供應議題；經濟部能源局表示，去年備轉容量率低於6%天數僅29天，今年備用容量率也依目標達到15%，供電愈趨穩定無虞。

台北市美國商會今天舉辦「2019商業景氣調查」記者會，會中指出，有86.59%的企業關心能源充足供應議題，並有63.13%企業認為非核家園政策會對企業未來營運擴張造成影響。

能源局長林全能向中央社記者表示，自前行政院長賴清德接任時已明確就缺電問題宣示適當電源開發計畫，去年整年備轉容量率在6%以下天數只有29天，較前年約80多天大幅降低，且今年備用容量率也達到15%目標，今年備轉容量率也逐漸增加，預估在3、4月後將達10%，各項數據都顯示台灣整體電力供應相當穩定。

以核養綠公投通過後，經濟部著手檢討能源政策，新規劃預計在一月底出爐，林全能表示，目前都還在評估中，包括核電廠是否延役等具體內容都尚未定案，但會按照部長沈榮津先前在立法院的承諾處理，待適當時機會對外公開說明。

沈榮津先前表示，會以穩定供電、減少空污、合理電價等3大原則，達成能源配比最佳化。

備轉容量率是指電力系統當天實際可調度的供電餘裕，6%以下為供電警戒橘燈，表示系統限電機率增加；備用容量率則是從全年來看系統規劃淨尖峰能力，不考慮歲修、檢修及故障等問題時的供電餘裕。(編輯：李信寬)1080123