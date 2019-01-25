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裕隆辦嚴凱泰感恩音樂會 前後2任新北市長到場

最新更新：2019/01/25 15:16
前裕隆集團董事長嚴凱泰去年底過世，裕隆集團25日舉辦「一路上有您 追思 感恩凱泰音樂會」，前新北市長朱立倫（前左）也應邀出席。中央社記者吳翊寧攝　108年1月25日
前裕隆集團董事長嚴凱泰去年底過世，裕隆集團25日舉辦「一路上有您 追思 感恩凱泰音樂會」，前新北市長朱立倫（前左）也應邀出席。中央社記者吳翊寧攝　108年1月25日

（中央社記者田裕斌台北25日電）前裕隆集團董事長嚴凱泰去年12月3日過世，集團今天舉辦感恩音樂會，前總統馬英九、前後兩任新北市長朱立倫、侯友宜也受邀參加。

裕隆集團緬懷嚴凱泰，舉行「一路上有您 追思 感恩凱泰音樂會」，在新北市政府多功能集會堂舉行，不到13時30分，受邀者陸續到來，接班的嚴陳莉蓮在裕隆高階主管陪同下進入會場。

感恩音樂會受邀者達1400人，都是嚴凱泰在政商學界的好友，包括張忠謀董事長夫人張淑芬、工商協進會理事長林伯豐、宏碁創辦人施振榮、富邦集團董事長蔡明忠等陸續抵達，政界也有國民黨中央委員連勝文、立法委員邱議瑩、前台北市長郝龍斌等陸續到場。

裕隆透露，音樂會邀約國際知名大提琴家陳世霖領軍演奏，以組曲搭配影片串接成音樂劇的方式訴說嚴凱泰的一生，由於之前嚴凱泰病情一度好轉時，在尾牙宴上曾選唱張學友的「一路上有你」獻給公司同仁，因此裕隆集團也決定用「一路上有您」作為音樂會的主軸。（編輯：郭萍英）1080125

前裕隆集團董事長嚴凱泰107年12月3日過世，為感謝各界關心與追思緬懷心意，集團25日舉辦「「一路上有您追思 感恩凱泰音樂會」，新北市長侯友宜（前左）出席。中央社記者吳翊寧攝　108年1月25日
前裕隆集團董事長嚴凱泰107年12月3日過世，為感謝各界關心與追思緬懷心意，集團25日舉辦「「一路上有您追思 感恩凱泰音樂會」，新北市長侯友宜（前左）出席。中央社記者吳翊寧攝　108年1月25日
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