和碩童子賢：布局東南亞要像慢火燉牛肉

（中央社記者潘智義台北27日電）和碩聯合科技董事長童子賢今天在旺年會記者會表示，印尼廠今年1月出貨，接下來配合客戶到越南、印度設廠，但布局東南亞就像燉牛肉，要文火慢慢燉。

童子賢解釋，為避免美中貿易戰高關稅波及，和碩去年在印尼巴丹擴廠生產網通產品，今年1月已開始出貨，但布局東南亞也不全為了美中貿易摩擦。

他說，前進東南亞要像慢火燉牛肉，就如同台商20、30年前西進中國大陸也不是3分鐘把肉燉熟，工資從人民幣1千元到5千元，再跨過5千元，勞工薪水提高，廠商各種抱怨也出現，環保也開始受到重視。

他強調，自己看待中國大陸、東南亞設廠不談政治，就像地球會轉動，條件不行的地方請大家去設廠也請不動，條件到一個程度，不請大家也會自動去投資。

童子賢說，印尼巴丹是台灣首次推南向政策台商投入的地區，但絕大多數廠商鎩羽而歸，留下來的台商不多，可是卻逐步茁壯，因屬東南亞國協成員，可享有國協內關稅優惠，銷美產品也不必擔心關稅問題。

和碩執行長廖賜政表示，印尼巴丹的人力素質比越南好，可配合客戶發揮更大的作用，不受限生產哪一類產品，但面對美中貿易戰首波關稅制裁名單，所以優先生產網通產品。

他解釋，因應美中貿易磨擦，和碩新店、龜山廠專門生產高附加價值，且需高級人才的複雜產品，多為政府公家單位訂單，有安全需求的產品。

廖賜政強調，雖然評估中國大陸以外設廠，但並不是放棄當地的生產基地，中國大陸仍是目前全世界最好的生產基地。

關於和碩今年追隨客戶到越南、印度設廠，童子賢直言，越南廠房多為鐵皮屋，適合紡織、製鞋等傳產業設廠，並非科技業理想的廠房，建設新廠從無到有一般都要兩年時間；設廠進度將視與當地政府談判過程，以及3月美中貿易談判成果而定。

他認為，印度軟體強、台灣硬體強，到印度設廠可謂「軟硬兼施」。不過另一方面，雖然印度與中國大陸一樣有大量人口，可提供足夠的勞工，但勞工素質、中央與地方政府的產業政策一致性卻明顯不如中國。

他說，台商西進中國大陸不是一天造成的結果，到印尼、越南、印度等地全球布局也需要水到渠成，中國大陸工廠目前除了工資上漲，其他什麼都好，尤其中央與地方政府產業政策的一致性，地方政府換人做政策仍有延續性。（編輯：黃國倫）1080127