中美貿易戰 港媒：加劇珠三角遷廠潮

（中央社記者張謙香港28日電）據報導，經濟不景氣和中美貿易戰令珠江三角洲出現遷廠潮，大批工廠搬往東南亞，原因之一是當地人工成本只有中國的1/4或1/5。

明報今天報導，中國副總理劉鶴將於30日到美國展開新一輪貿易談判，中美能否在90天休戰期內、即3月1日前達成協議，關係重大。

報導表示，珠三角製造業工廠受近年經濟不景氣及中美貿易戰影響，已紛紛把工廠搬往東南亞國家。

原先在東莞經營皮具廠的尹先生說，他在東莞設廠已有16年，兩年前逐步把工廠搬往緬甸仰光，目前在緬甸的工廠有700多人，今年4月將增加到1000人。

他說，東南亞政府給予工廠零關稅優惠，中國工廠成本高且請人難，即使中美貿易戰問題解決，不搬遷的話，最終「只能等死」。

尹先生說，他的產品全部出口歐美國家，主要是代工歐美品牌手袋（手提包），每個手袋代工費只賺人民幣10多元，面對珠三角愈來愈高的生產成本，工廠在幾年前已面臨難以發展的困境。

他說，緬甸工人每月工資是人民幣600元（約新台幣2775元），還不包吃包住，社保也僅有20元；東莞工資每月則要2000多元（逾新台幣9252元），且包吃包住，還有社保。

他說，在東莞請一名工人可以在緬甸聘請4到5人，而且都是年輕人。

據報導，尹先生是東莞第一批前往緬甸投資的廠商，他說當時緬甸僅有5家中資手袋廠，近兩年間已經增加到幾十家，且都是從珠三角等地區搬過去的，而製衣廠則有幾百家。

對於珠三角製造業工廠大規模搬往東南亞國家，他說：「不搬廠就等於在等死，除非進行產業升級，但是並不是很多的企業可以做到，相信最終可以留下來的只有3成。」（編輯：馮昭）1080128