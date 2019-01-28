這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
經歷手術低潮 喬科維奇澳網7度封王：難以言語形容
運動

經歷手術低潮 喬科維奇澳網7度封王：難以言語形容

永福樓40年江浙菜老店 不堪高租金2月24日歇業
生活

永福樓40年江浙菜老店 不堪高租金2月24日歇業

隨軍隊來台一待70年 人瑞理髮師永不退休
生活

隨軍隊來台一待70年 人瑞理髮師永不退休

一記耳光救了她一命 納粹生還者憶集中營血淚史
文化

一記耳光救了她一命 納粹生還者憶集中營血淚史

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

全球瘋人工智慧 調查：37%企業今年導入AI

最新更新：2019/01/28 12:50

（中央社記者田裕斌台北28日電）顧能(Gartner)公布2019年企業資訊長調查(CIO Survey)，採用人工智慧(AI)的企業數量在過去4年間成長270%，預估今年將有37%的企業已經或即將部署人工智慧。

顧能「2019年資訊長調查」訪問了全球超過89個國家中各大產業的3000多名資訊長，所屬單位營收/公共部門預算總計約15兆美元，IT支出金額達2840億美元。

顧能指出，過去1年人工智慧的部署增長為3倍，即上升到現在的37%，部署率大幅躍進的原因在於人工智慧功能已大為成熟，使得企業更願意採用相關技術；尤其是資訊長已經意識到，永續性的數位轉型和工作自動化是齊頭並進，人工智慧已成為所有數位策略不可或缺的一部分，且已有各種多樣化的應用。

調查結果顯示，52%的電信營運企業組織部署了聊天機器人，也有38%的醫療照護供應商透過電腦輔助診斷，其他人工智慧的營運使用案例還包括詐騙偵測和消費者的分眾化。

顧能也指出，越多企業採用人工智慧，相關部署的挑戰也變得越加明顯，有54%受訪者認為，技術人才短缺是所屬機構面臨的最大挑戰。（編輯：楊凱翔）1080128

地機族