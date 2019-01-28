全球瘋人工智慧 調查：37%企業今年導入AI

（中央社記者田裕斌台北28日電）顧能(Gartner)公布2019年企業資訊長調查(CIO Survey)，採用人工智慧(AI)的企業數量在過去4年間成長270%，預估今年將有37%的企業已經或即將部署人工智慧。

顧能「2019年資訊長調查」訪問了全球超過89個國家中各大產業的3000多名資訊長，所屬單位營收/公共部門預算總計約15兆美元，IT支出金額達2840億美元。

顧能指出，過去1年人工智慧的部署增長為3倍，即上升到現在的37%，部署率大幅躍進的原因在於人工智慧功能已大為成熟，使得企業更願意採用相關技術；尤其是資訊長已經意識到，永續性的數位轉型和工作自動化是齊頭並進，人工智慧已成為所有數位策略不可或缺的一部分，且已有各種多樣化的應用。

調查結果顯示，52%的電信營運企業組織部署了聊天機器人，也有38%的醫療照護供應商透過電腦輔助診斷，其他人工智慧的營運使用案例還包括詐騙偵測和消費者的分眾化。

顧能也指出，越多企業採用人工智慧，相關部署的挑戰也變得越加明顯，有54%受訪者認為，技術人才短缺是所屬機構面臨的最大挑戰。（編輯：楊凱翔）1080128