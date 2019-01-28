證交所推動國際連結 合作擴及新南向國家

（中央社記者田裕斌台北28日電）台灣證券交易所近年來積極推動國際連結，不但強化與日本、韓國的關係，也將觸角伸至新南向國家的東南亞市場，包括馬來西亞、越南、泰國及印尼等交易所都有合作。

證交所表示，合作關係從商品相互掛牌、合編指數、首長互訪、專業技術研習及共同行銷等多元面向，可擴展台灣資本市場版圖，吸引國際資金投入台股，同時行銷台灣優勢及強項，提升國際地位及能見度。

其中，台日合作近年有顯著的進展，在2016年雙方完成商品互掛，包括TOPIX、NIKKEI 225等7檔日本指數股票型基金(ETF)在台灣掛牌後，台灣加權股價指數期貨(TAIEX Futures)也在大阪交易所掛牌，證交所參加日本交易所每年舉行的投資人博覽會IR Festa，向當地散戶行銷台股，日本占整體外資比重自2013年底的1.36%增加至去年底的3.2%，成長幅度高達135%。

至於與台灣同以高科技產業為主的韓國，則在2016年以雙方標竿指數TAIEX及KOSPI 200作為標的發行ETF相互掛牌，2017年更共同編製台韓資訊科技指數(ITP)，去年6月以台韓資訊科技指數為標的指數相互掛牌ETF，為兩交易所合作開創新局。

針對東南亞國家，證交所響應政府新南向政策，積極與馬來西亞、越南、泰國及印尼等交易所合作。

其中，證交所2016年與馬來西亞交易所簽署第2號合作備忘錄，從共同行銷、ETF及投資人教育等面向合作；越南市場則是為河內及胡志明證交所安排ETF、權證、公司治理、資訊揭露及券商輔導等專業課程，為越南資本市場推動公司治理及發展新商品奠定良好基礎；與泰國及印尼就投資人教育、上市公司監理及ETF等主題專業交流，分享台灣經驗。

證交所指出，未來將致力透過交易所合作及招商引資行銷台灣優勢，提升台灣的國際能見度，吸引更多資金及優質企業參與台灣資本市場。（編輯：楊玫寧）1080128