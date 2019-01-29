過去1輪12生肖台股封關 只有2年下跌

（中央社記者田裕斌台北29日電）狗年台股即將在明天封關，根據統計，過去1輪12生肖封關日台股表現不差，僅有2年出現下跌，上漲機率超過8成，封關日漲幅最高曾達2.03%。

根據投信統計，台股農曆年封關表現普遍不差，去年雞年(2018年)封關更站上萬點大關，收在10421.09點，若狗年也可在萬點之上封關，則將創下連續2年農曆年封關都在萬點之上的紀錄。

投信表示，過去12年台股農曆年封關以豬年(2008年)上漲2.03%表現最為凸出、蛇年(2014年)下跌1.58%最為疲軟，去年雞年封關則以上漲0.48%作收，為全年上漲10.3%劃下完美句點。

統計資料也顯示，過去1輪12生肖以鼠年(2009年)台股由於遭遇金融海嘯表現最差，全年下跌44.64%，以4247.97點封關，隔年的牛年(2010年)果然牛氣衝天，全年大漲75.19%，接下來的虎年(2011年)表現也不差，全年上漲22.89%，帶領台股站上9000點，以9145.35點亮麗封關。

此外，台股在農曆封關日的表現往往也與當年表現具有一定相關性，只要當年指數全年呈現上漲，封關日的表現大抵不會差到哪裡去，過去12年中，只有4年封關日的漲跌與全年漲跌不同，包括2008年的豬年、2009年的鼠年、2012年的兔年、2014年的蛇年。

只不過，台股今天受到台積電晶圓報廢事件、美股大跌等因素影響出現百點重挫，也讓明天封關行情添變數。（編輯：郭萍英）1080129