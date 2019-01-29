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國際經貿情勢多變 貿易局擬定4重點因應

最新更新：2019/01/29 18:17

（中央社記者廖禹揚台北29日電）美國積極採取多項貿易救濟及雙邊措施，為國際情勢帶來難預測變數，經濟部國際貿易局新年度擬定擴大區域連結、深化全球布局、多元貿易推廣及強化貿易管理4大重點工作因應。

貿易局今天舉辦年度記者會，局長楊珍妮表示，美國過去一年採取各種貿易手段，加上不斷與各國洽談自由貿易協定（FTA）等做法，對台灣及各國帶來相當大壓力，因此貿易局擬定4大重點工作，將深化貿易推廣，協助業者因應。

在擴大區域連結部分，貿易局將持續爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並積極參與亞太經合會（APEC）與世界貿易組織（WTO）相關工作，其中今年預計在APEC提出3項倡議，包括區塊鏈促進跨境貿易、安全認證優質企業、綠建築，都是呼應APEC與WTO近年關注的智慧邊境、智慧後勤、中小企業及永續成長等議題。

此外，楊珍妮提到，WTO多邊談判近期積極討論漁業補貼，經過多年討論，目前已聚焦到實質內容，年底可望有具體進展。

深化全球布局做法上，除持續推動新南向政策，也將透過美國投資高峰會（selectUSA）、政府間半導體會議（GAMS）、台歐盟產業對話會議等雙邊會議，促進與台灣兩大投資與技術來源的美國及歐盟合作。

至於與各國投資貿易協定進度，楊珍妮表示，針對先前釋出善意的加拿大，還是希望透過成立投資工作小組討論，目前仍在協商；此外，越南也是努力方向之一。

在強化貿易管理上，貿易局貿易服務組長黃瀞萱指出，根據WTO去年底調查，各會員在2018年採行的貿易限制措施增加137項，影響金額超過5800億美元，其中像美國加徵關稅這種貿易救濟措施占63%，代表貿易保護主義興起，貿易管理也成為重要工作。

黃瀞萱表示，為避免中國大陸產品經由台灣轉口美國，規避相關關稅，經濟部、財政部、交通部與業者研擬6項防堵措施，包括貿易監測、進口管理、出口管理、查驗產地標示、產地諮詢及產證管理；在產證管理部分也加強輔導業者事先至美國預審，避免不必要的成本與風險。（編輯：張均懋）1080129

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