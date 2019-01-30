彩晶傳裁員逾80人 公司不回應

（中央社記者潘智義台北30日電）中華映管爆發財務危機裁員之後，媒體報導另一面板廠瀚宇彩晶也傳出裁員，但發言人手機及辦公室電話均無人接聽，其他主管一聽是媒體馬上掛掉電話。

媒體報導，南科管理局證實，彩晶南科廠將裁員超過80人，占整體員工人數2600人約3%。

瀚宇彩晶曾多次表示，近年營運十分穩定，力求小而美，所以只有一座5.3代面板廠，有利穩健經營，已公布的財務數據則顯示近年維持獲利。

瀚宇彩晶公布去年12月營收為新台幣7.41億元，較11月減少33.6%，較前年同期減少約57.8%，12月中小尺寸面板出貨量為2425萬片，月減少54%，大尺寸面板及自有品牌產品出貨量9.8萬片（台），較11月減少10.3%。

瀚宇彩晶統計，2018年第3季銷貨收入淨額約41億元，較第2季減少約20%。營業毛利約為7.9億元，營業利益約為3.5億元，淨利約5.3億元，基本每股盈餘為0.16元。

彩晶指出，到去年第3季底止，每股淨值約13.38元，第3季毛利率、營業利益率、淨利率分別為19%、9%、13%。

彩晶表示，2018年第3季總出貨量達415.5萬片（換算19吋約當量），較第2季減少約3.6%，整體產品平均售價約為32美元。在產品出貨方面，中小尺寸面板出貨量約1億1700萬片，大尺寸面板出貨量約40萬片，自有品牌產品出貨量約10萬台。（編輯：趙蔚蘭）1080130