蘋果季報優於預期盤後大漲 帶動蘋概股反彈

（中央社記者韓婷婷台北30日電）蘋果（APPLE）季報表現優於市場預期，財報公佈後，蘋果股價盤後一度漲6%，激勵台灣相關供應鏈蘋概股普遍上漲開出，呈現反彈走勢，族群走勢優於大盤。

蘋概股今天在蘋果盤後一度大漲6%激勵下普遍開高，不過，今天適逢台股封關最後交易日，長假在即，加上中美貿易戰變數仍在，追價買盤力道稍嫌不足，蘋概股整體表現算平穩。

蘋概三王中的權值王台積電受到南科14廠的F14B晶圓出包，受損晶圓約2萬片，引發市場對台積電「皮帶鬆了」的疑慮加深，今天股價續弱，早盤跌幅在1%內震盪；股王大立光在昨天率先拉尾盤後今天以小漲25元開出，不過，隨之賣壓出籠股價一度翻黑，早盤維持在平盤上下震盪，牽動著蘋概股信心；鴻海則持續在低檔區震盪整理，今天早盤維持平盤上下狹幅震盪格局。

今天蘋概股盤面表現以玉晶光及臻鼎-KY最亮眼，2檔早盤漲幅都超過3%，GIS-KY漲幅也一度超過3%；美律、穩懋、台郡、可成漲幅超過1%；除了台積電在盤下外，其餘蘋概股普遍都有紅盤表現。

蘋果公司今天公布的2019年會計年度第1季（截至去年12月底）財報顯示獲利穩定，當季營收843.1億美元，較上一年同期882.93億美元減少4.5%，每股稀釋純益4.18美元，優於上一年同期的3.89美元。國際市場占蘋果整體業績比重約62%。

蘋果的營業收入和盈利都高於市場預期。雖然當季營業收入出現10多年來首次在此季度增長下滑，iPhone的銷售額也下降，其中來自中國大陸的銷售額年減27%，但其他硬體和服務的銷售業績均增長，服務業務季度收入再創新高。

蘋果今年第2季度營收財測估550億至590億美元，市場預期589.7億美元。蘋果預估單季毛利率37%至38%，市場預期38%。（編輯：郭萍英）1080130