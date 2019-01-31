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台苯經營權之爭落幕 林文淵接任董事長

最新更新：2019/01/31 12:49

（中央社記者陳朝福、韋樞高雄31日電）台苯公司今天舉行股東臨時會改選董事，以林文淵為主的林派取得多數席次、拿回經營權，林文淵順利接任董事長，紛擾多時台苯經營權之爭宣告落幕。

台苯股臨會改選結果，林派取得4席董事，2席獨董，以孫鐵漢為主的孫派則拿到4席董事、1席獨立董事；台苯股東會後，隨即召開董事臨時會，推舉林文淵為新任董事長，同時增設副董事長一職，由孫派代表、天籟董事長劉正元出任。

林文淵被推選為董事長後受訪時表示，這是一場「君子之爭」，雙方都以持股實力參選，沒有收購委託書，他並盛讚台苯前董事長吳怡青「大公無私」經營績效卓著。

至於市場盛傳林派一旦「班師回朝」可能發起「秋後算帳」，林文淵鄭重否認「沒有這回事」，員工都是公司的寶，會持續照顧員工，績效不佳的轉投資事業，也會做必要的調整與檢討，「一切以公司與股東利益為優先」。

孫鐵漢說，台苯經營權之爭已經結束，他決定退隱江湖，回歸平淡生活，以後不會出任台苯董事，也不再多說什麼；可能是預知改選結果，孫鐵漢今天並未現身股臨會現場。

這場股東臨時會在高雄福華飯店舉行，改選過程平和，約僅17分鐘結束，與會人士轉述，選舉氣氛很好，開票很順利，孫、林兩派還不時為對方得票鼓掌，

支持林派的金智富指出，孫、林兩派握手言和原因有二，一是原經營者孫鐵漢同意退出經營層，雙方破冰；二是林派釋出善意，在確定勝選並可取得7席董事席次時，主動禮讓1席給孫派，讓原本激烈的改選大戰，提早休兵。

今天改選結果，孫派當選4席董事、1席獨董，分別為安慶開發股份有限公司代表人：吳清典、美好實業股份有限公司代表人：劉正元；開疆股份有限公司代表人：趙國帥；安慶開發股份有限公司代表人：仲崇國；獨立董事：張國欽。

林派拿下4席董事、2席獨董，其中台苯投資選上3席，代表人分別為林文淵、陳建甫與孫正強，金智宏投資有限公司代表人：李勝琛；獨董：簡金成；獨董：許高威。（編輯：陸倩瑤）1080131

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