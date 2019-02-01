春節9天連假 央行備足銀彈新台幣發行額逾2.6兆

農曆春節前，民間對現金需求增加，因此新台幣通貨發行餘額每年高點，多會落在農曆年前最後一個營業日。中央社記者潘姿羽攝 108年2月1日

（中央社記者潘姿羽台北1日電）中央銀行今天公布，農曆春節前最後一個營業日（2月1日）的新台幣最高發行額為2兆6175億元，續創歷史新高。央行發行局局長施遵驊表示，今年春節連假長達9天，因此需要備足現金支應民眾需求。

農曆春節前，企業發放年終獎金、民眾兌換新鈔準備紅包或採買年貨等，都會推升民間對現金的需求，銀行也要準備足夠庫存現金，因此新台幣通貨發行餘額每年高點，多會落在農曆年前最後一個營業日。

央行今天公布，今年農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額為2兆6175億元，較上年的最高發行額2兆4743億元，增加1432億元或5.79%。

施遵驊說明，最高發行額顯著增加，是因為去年春節連假只有6天，今年則長達9天，民眾需要更多現金支應年假期間的消費需求，此外，銀行也必須準備更多的庫存現金，隨時補足ATM，讓大家可以領得到錢。

施遵驊也說，每年農曆新年前最後一個營業日，通貨發行額都持續增加，顯見國人還是蠻喜歡現金，可見有人說現金即將消失，是不真實的說法。（編輯：楊玫寧）1080201