亞太電信攜高通 布局5G測試裝置

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海今天舉行嘉年華，旗下亞太電信在展區中秀出內建高通（Qualcomm）的5G測試裝置。

鴻海今天舉行愛心歡樂嘉年華，旗下亞太電信展區展示內建高通技術的5G測試裝置。亞太電信指出，未來雙方將投入技術資源，要搶先布局5G網路架構與應用開發。

現場展示的行動平台，可同時支援千兆等級（multi-gigabit）5G服務，可應用在人工智慧（AI）及沉浸式延展實境（XR）技術的商用行動平台，相關行動平台採用7奈米製程技術。

亞太電信表示，今年將以5G實驗網以及搭載高通晶片的5G數據機，同時整合射頻收發器、射頻前端與天線元件，以及只有智慧型手機大小的測試裝置，在3.5GHz頻譜上完成符合3GPP 5G NR標準的互通性測試。

亞太電信行動網路整合學術單位資源，加上與鴻海集團率先取得國家通訊傳播委員會（NCC）許可，在台北內湖及土城打造5G實驗網，建立3GPP規範標準的非獨立組網NSA（non-standalone）網路架構。未來亞太電信將與交通大學合作第二階段計畫。（編輯：郭萍英）1080202