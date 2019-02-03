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傳日產取消英國製造計畫 英議員憂脫歐效應

最新更新：2019/02/03 13:49

（中央社倫敦2日綜合外電報導）距英國脫離歐洲聯盟剩不到兩個月時間，英國天空新聞網今天報導，日產汽車公司將取消在英國生產新一代X-Trail車款。英國會議員對英格蘭東北部經濟深引為憂。

日產汽車（Nissan Motor Co.）最早是在2016年秋天宣布，日產將在英國生產新款休旅車。當時是英公投脫歐後4個月，此項宣布被視為是對英國製造業未來的重大信心投票。

目前X-Trail的主要生產線在日本，而日產在英格蘭東北部桑德蘭（Sunderland）車廠則生產較小型的Qashqai休旅車和其他車款。

天空新聞網（Sky News）報導，日產即將作出宣布，但確切細節本週看來尚不明朗，但消息來源指出，初步可能與放棄2016年秋天公布在英國生產X-Trail的計畫有關。

日產汽車英國公司發言人拒對這項消息置評。

法新社報導，工黨籍桑德蘭國會議員菲力普森（Bridget Phillipson）在推特表示，相關報導「意味英格蘭東北部經濟非常堪憂─這麼多人的工作和生計都倚賴著日產的成功。」

另一位桑德蘭國會議員艾略特（Julie Elliott）說，英脫歐對於日產的決定扮演著「無可避免的角色」。她補充說：「英脫歐完全無助鼓勵企業在英投資。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1080203

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