紐約市新興地帶建案激增 曼哈頓漸失色

紐約市曼哈頓歷經上百年發展，可供開發的地段日漸稀少，周邊的布魯克林和皇后區近年新建案如雨後春筍般湧現。圖為布魯克林中心興建中的高樓。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年2月8日

（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）高樓林立的曼哈頓一向是紐約市地產指標，但隨著房價與租金飆升，年輕族群外流，曼哈頓周邊地區住宅開發案激增，亞馬遜選擇一河之隔的長島市建新總部，更掀起房市旋風。

紐約地產諮詢公司南西派克絲（Nancy Packes）住宅管線資料顯示，2017年布魯克林市面上的全新和改建公寓數量超越曼哈頓，為8年來首見，到了2020年，皇后區的新建案預計超越布魯克林，成為紐約市5個行政區中發展最火熱的地帶。

紐約除了是國際金融中心，近年也積極引進高科技產業，經濟蓬勃發展，帶來更多工作機會，移居大蘋果的新鮮人紛紛尋找價格合宜的住所，帶動曼哈頓周邊地區建案發展，特別是地鐵沿線。

「華爾街日報」報導，紐約不少公寓買家和租客都是1980年至2000年出生的千禧族群，他們偏好落腳文化多元、生活品質不差的社區，反而不喜歡曼哈頓擁擠又充滿觀光客的街道。不過，都市再造的仕紳化（gentrification）現象拉高租金，使低收入紐約客壓力愈來愈大，加重紐約原本就存在的房市危機。

根據普查數據，2017年紐約市人口達到破紀錄的860萬人，比2010年多了5.5%。數據顯示，布朗克斯、布魯克林和皇后區人口成長速度都快過曼哈頓。

位於皇后區的長島市（Long Island City）隔著東河與曼哈頓相望，以往河岸是工業地帶，過去幾年高樓大廈在地鐵沿線不斷興建，預計到了2020年，完工的公寓將突破6000戶，發展迅速。

2018年11月，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）宣布，紐約長島市和維吉尼亞州阿靈頓郡水晶城（Crystal City）雀屏中選，成為亞馬遜新總部所在地，將各獲25億美元投資及2.5萬個就業機會。

長島市原先面臨住宅滯銷、庫存增多的困境，亞馬遜進駐風聲一出現，房仲業者馬上嗅到市場風向轉變。幾乎在一夕之間，當地房市從買家市場變成賣家市場，地產詢問度大增，投資客蜂擁進場炒作。

根據地產網站StreetEasy，亞馬遜有意進駐長島市的消息曝光後6天內，搜尋長島市房地產的數量較前一週同期暴增295%。亞馬遜對城市發展的影響力之大，由此可見一斑。

曼哈頓歷經上百年發展，可供開發的地段日漸稀少，但這座不夜城仍擁有紐約市超過一半的就業機會，不少工作都是金融業等高薪職位。

儘管如此，隨著年輕族群外移，媒體、廣告等小型業者辦公室跟著遷出曼哈頓，布魯克林和皇后區除了住宅建案如雨後春筍般湧現，未來也可望迎接商辦大樓開發熱潮，使得紐約市發展重心不斷向外延伸，煥發新的面貌。（編輯：陳永昌）1080208