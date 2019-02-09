油價預估價差大 中油：週日官網公布為準

（中央社記者廖禹揚台北9日電）台灣中油今天表示，民眾使用民間網站或手機軟體自行預估油價，漲跌結果價差大，不甚精準，建議民眾以每週日中午12時中油官方網站公布價格為準，避免損及權益。

配合政府春節期間穩定物價政策，中油先前宣布在1月28日及2月4日依「調降不調漲」原則調整國內汽、柴油零售價。下週是春節後首次恢復正常油價調整機制，中油將在10日中午12時公布週一的油價。

不過，中油今天指出，近日有民間網站搶先估算下週油價調降金額將達10元以上，隨後又預估下週將調漲，兩者價差在10元以上，計算基礎恐不精準，建議消費者以中油官網公布價格為準，以免損及權益。

中油表示，下週油價尚在核算中，但與前述民間網站預估價格有所差距。中油說明，本週原油受美國制裁委內瑞拉、美國製造業數據不佳等因素影響，導致油價漲跌波動，本週調價指標7D3B較前週高，依浮動油價公式計算，下週國內油價有調漲空間，但仍須考量亞鄰最低價原則。

根據中油官網，截至2月8日調價指標7D3B週均價為每桶62.19美元，較1月25日當週61.26美元上漲0.93美元，加計新台幣匯率，估算汽柴油每公升將漲0.3元至0.4元，但依國內汽、柴油浮動油價調整機制作業原則，調整後稅前價應以亞鄰當週稅前最低價做為浮動油價調整的上限，所以11日起的汽油每公升價格將漲0.2元，柴油漲0.4元。

如依預估，92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升24.6元，確實調幅要依中油10日中午12時宣布為準。（編輯：鄭雪文）1080209