大立光1月營收回溫 激勵股價勁揚逾3%

（中央社記者韓婷婷台北11日電）股王大立光每月5日公布營收，2月5日適逢大年初一，大立光按時公布1月營收新台幣33.46億元，月增4%，年減幅度5%，表現略優於預期，激勵今天開紅盤大漲逾3%，創5個月新高。

大立光元月受惠部分客戶農曆年前拉貨，推動1月營收表現優於預期，今天上漲90元開出，開盤1小時股價最高衝上3920元，漲幅一度達3.7%，激勵相關蘋果概念股漲勢。

大立光2018年受到智慧型手機銷售不如預期，加上蘋果iPhoneXR僅配備1顆鏡頭，儘管部份非蘋陣營採用多顆鏡頭，但真正產值並不高；整體規模仍受到蘋果鏡頭規格設定影響，也因此大立光2018年營收新台幣499.52億元，年減5.97%，呈現衰退。

大立光原本預期1月營收與12月相當，實際數字出爐呈現小幅增長，大立光表示，1月營收比12月增長主因為部分客戶因為農曆年假而提前拉貨，可是，受到農曆年假工作天數減少影響，大立光預期2月營收將會比1月下滑，與法說會時所釋出的預估相同。

今年首季受到去年智慧手機銷售疲弱，法人預估大立光營收表現相對疲弱，來自產業景氣的挑戰不小，不過看好多鏡頭發展趨勢加上鏡頭產業應用越來越廣，大立光積極獵人、獵地，單單 2019年開年1月內投入在台中工業區內購置建廠土地的資金已達到28.06 億元，合計買進萬餘坪土地，後續還要找2至3萬坪較大較完整的土地。

光學鏡頭應用仍以智慧型手機為最主要商機，尤其多鏡頭、3D感測鏡頭外，今年可望多出光學屏下指紋辨識系統的新應用，相較於2018年，不止鏡頭數增加、又增加新應用需求，都為光學產業帶來成長空間。（編輯：林沂鋒）1080211