盧廷劼：保單結合期貨拓商機 可予研究

（中央社記者潘智義台北11日電）期貨公會秘書長盧廷劼今天表示，透過期貨服務業務，將產、壽險保單結合期貨，是擴充商機可研究的方案。

台灣期貨交易所今天舉行新春團拜，盧廷劼指出，有產險業者與期貨業合作，推出虱目魚保單結合期貨的做法，因台灣虱目魚養殖常因寒流導至死亡，所以在商品的設計上，不僅以魚隻死亡做理賠標準，甚至以氣溫下降多少度做為期貨多空的標準。

他說，類似虱目魚養殖的保單結合期貨商品，行政院農業委員會以前也曾研議推出各類農產商品期貨，但因評估的農產供需季節性明顯，不易成為期貨交易標的。除此之外，選擇商品期貨標的也要兼顧在海外期貨市場找到可供避險的指數。

他認為，台灣期貨市場規模要再有大突破，勢必在現有的自營、經紀等之外，再強化槓桿交易及服務事業務，但政策鬆綁仍是關鍵。

他解釋，如果期貨商為自然人操盤，賠了幾次錢，這位自然人客戶恐怕就會打退堂鼓，即便後續仍有機會賺錢，賠了幾次錢的自然人也可能因缺乏承受風險能力，不敢再交易；換個角度來看，風險承受度高的法人，又可能嫌台灣期貨市場的績效不如國外市場，不願委託期貨商在台灣期貨市場交易。

他認為，台灣期貨市場的規模不如國外市場，卻又未善用期貨店頭市場，有效提供期貨服務業務，是現階段無法吸引大量法人大客戶的關鍵。

他直言，有些期貨服務業務可能不適合一般自然人、散戶，但政策上仍可開放給法人交易，現階段有許多期貨代客操作等服務業務須逐案向主管機關申報，盼能多放行期貨商提供法人的服務業務。（編輯：張均懋）1080211