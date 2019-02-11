網友購屋首重新上架和近捷運 也在意這3件事

信義房屋數位流程發展部統計2018年全年在雙北購屋前查詢的篩選條件，網友購屋首重「新上架物件」、「近捷運」，各占29%和22%。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北11日電）房仲從去年全年網友查詢房屋物件機能時，除了首重「新上架」和「近捷運」的條件外，還在意「具垃圾處理」、「廁所要開窗」及「屋內有裝潢」，藉以能提升生活品質。

在實際看屋前，民眾多會透過網路查詢物件，信義房屋數位流程發展部統計2018年全年在雙北購屋前查詢的篩選條件，網友購屋除了首重「新上架物件」、「近捷運」，各占29%和22%；生活機能上還在意「具垃圾處理」占18%，「廁所開窗」占13%，及「有裝潢」占12%。

另外，從統計結果發現，看屋族以新北市新上架、帶有裝潢的案子為主。

信義房屋石牌行義店店長許昱閔解釋，購屋人看公寓物件時，若平日有下班太晚、繁忙沒空倒垃圾的困擾，所以看房時的確會特別在意垃圾是否能集中處理。

許昱閔指出，浴室、廁所有對外窗戶，主要是要有自然採光和通風，才能維護室內環境潔淨。但有時部分公寓物件礙於格局及空間規劃而無對外窗戶，倘若擔心對流不好、通風不易，建議安裝浴室暖風乾燥機，既可讓浴室乾燥，冬天洗澡也能保暖。

信義房屋淡水新市店店長王志維發現，大多數首購的年輕夫妻在意帶有裝潢的待售物件，主要是帶有裝潢的物件可避免購買後大興土木，減少監工麻煩，縮減入住時間，入住後亦不需花太多費用，簡單佈置即可符合自己對家的期待。

不過，王志維提醒購屋人申請房貸時，可依自己的還款能力，將裝潢費用一併計入，就能將買屋與裝潢的貸款同時完成。（編輯：郭萍英） 1080211