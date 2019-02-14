台灣晶圓廠產能全球第1 中國第5

（中央社記者張建中新竹14日電）台灣晶圓廠月產能達412.6萬片約當8吋晶圓，占全球比重21.8%，位居第1；中國晶圓廠產能則居全球第5。

研調機構IC Insights指出，台灣晶圓廠產能規模於2015年登上全球第1，2018年台灣晶圓廠產能占全球比重達21.8%，較2017年的21.3%再攀升0.5個百分點，並持續居全球第1，略高於韓國的21.3%，（月產能403.3萬片）。

台積電、三星(Samsung)與SK海力士(Hynix)是全球產能前3大廠，並分別在台灣與韓國占大比重；IC Insights估計，台積電占台灣總產能比重約67%，三星與SK海力士合計占韓國總產能比重更達94%。

IC Insights統計，日本晶圓廠月產能316.8萬片約當8吋晶圓，占全球比重16.8%，位居第3；美國晶圓廠月產能242.6萬片約當8吋晶圓，全球比重12.8%，居第4。

中國晶圓廠月產能236.1萬片約當8吋晶圓，全球比重12.5%，居第5，比重較2017年的10.8%攀升1.7個百分點，是增加最多的地區。（編輯：鄭雪文）1080214