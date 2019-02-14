貿協擴大辦理醫療展 力邀東南亞重要買主

（中央社記者廖禹揚台北14日電）外貿協會秘書長葉明水今天表示，今年國際醫療展將擴大辦理拚轉型，結合台灣國際醫療暨健康照護展及台灣國際醫材製造及零組件展，並動員全球辦事處，力邀東南亞等全球買主。

中華民國對外貿易發展協會今天舉辦智慧醫療及照護產業趨勢研討會，葉明水表示，台灣醫療服務揚名海外，傳統醫材製造也是全球重要生產基地，加上華碩、鴻海、宏達電等科技業者近來爭相投入研發智慧醫療產品，都是台灣醫療產業打入國際市場的堅實基礎。

台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長洪盛隆指出，台灣主力產品雖停留在中低階市場，但國內ICT產業技術完整，透過不同產業及研究機構跨領域合作，開發多樣性高階醫材，持續為產業注入活水，希望憑藉台灣創新動能，搶攻亞洲醫材市場。

根據市場調查機構Frost & Sullivan統計，智慧醫療商機在物聯網中排名第2，僅次於工業物聯網，預估在2021年產值將達到720億美元，智慧醫療也是外貿協會今年拓銷重點之一。葉明水表示，目前已動員所有辦事處每週追蹤邀請買主參與6月27日至30日舉辦的台灣國際醫療暨健康照護展及台灣國際醫材製造及零組件展，也包括重點市場東南亞及中國大陸的醫療院所與醫材進口商。

葉明水指出，東南亞國家相當需要台灣的國際醫療服務、醫療器材及智慧醫療解決方案，除邀請買主來台，也將藉今年在越南、印尼、馬來西亞、印度、菲律賓等國辦理台灣形象展時打造健康產業館，並配合籌組拓銷團，將台灣的醫療、長照等健康產業推廣到東南亞。

此外，葉明水表示，今年也會組團至歐洲參展，例如德國杜塞道夫國際醫療展（MEDICA），協助業者打入全球市場。（編輯：郭萍英）1080214