手機保險去年保費收入逾6億 理賠給付1.2億

（中央社記者邱柏勝台北14日電）電信業者推出的手機意外損壞保固方案，去年起轉型為「手機保險」。根據金管會統計，去年手機保險保費收入新台幣6億1000萬元，件數達97萬件；累計保險給付達1億2000萬元。

至於手機保險保費收入前3大產險業者，分別是富邦產險、新安東京海上產險及安達產物保險。

在過去，消費者向電信商購買手機時，各電信商會提供加費手機保固方案，例如只要每月加價新台幣200多元，就能享有「手機兩年保固」、意外損壞「不限次數免費維修」等服務。

但金管會認定，電信商與產險業這種銷售模式，已涉及「行銷保險」，根據保險法令規定，非保險業不得兼營保險，因此保險局與產險業者溝通後決定，自去年起，所有的手機意外損壞保固方案，需轉型為「行動裝置險」（手機保險），消費者須自行向產險業者投保，電信商只是通路。

目前市面上有承做手機保險的業者有5家，分別是富邦產險、新安東京海上產險、新光產險、安達與和泰產險。其中，台哥大電信與富邦產險合作，遠傳電信與新安東京海上產險合作，中華電信則是與安達產險合作，至於蘋果產品專賣店Studo A則與新光產險合作，德誼數位則與和泰產險合作。（編輯：郭萍英）1080214