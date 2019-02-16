鴻海產學合作計畫 威大12生來台接受培育

（中央社密爾瓦基15日綜合外電報導）美國威斯康辛大學密爾瓦基分校攻讀電腦與工程的12名學生今天動身前往台灣，加入鴻海科技集團首度與該校合辦的產學合作學程。

威州WISN 12電視新聞頻道報導，這12名學生預定19日抵達台灣中原大學。威大密爾瓦基分校指出，相關的國際合作學程包括在中原大學研讀5週中文和文化課程，然後前往鴻海投資的群創光電學習液晶顯示器製程，並在專業人員參與下，進行18週實習。

威大方面指出，學生們將學習各種顯示器技術、程序控制、生產工序、計畫管理，以及這些技術在消費性電子產品、醫療和汽車等部門的應用。此外，他們也將學習相關知識，以便用在未來的解決方案，並用在鴻海所投資威谷科技園區（Wisconn Valley Science and Technology Park）生產的終端設備上。整個學習之旅預定於7月初結束。

鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫發表聲明，感謝威大支持這項產學合作計畫；並表示，威州「優質的學術機構也是吸引我們（鴻海集團）前往投資的原因之一」。（譯者：陳韻聿/核稿：張佑之）1080216