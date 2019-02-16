永康商圈管理密碼 晚上9時打烊公廁無味

永康商圈老店第二代、府城台南美食老闆娘黃書雅，認為老店在美味基礎之上，也要配合大環境改變，增加吸引年輕人的餐點，再引用老店的溫暖故事包裝，才不會被淘汰。中央社記者韋樞攝 108年2月16日

（中央社記者韋樞台北16日電）台北市永康商圈是吃美食、逛小店的好去處，值得一提的是，許多店家晚上9時就打烊不擾鄰；店家們認為，商圈要管理得當，且保有特色形成市場區隔，商圈才會人氣不敗。

永康商圈東到新生南路，西到金山南路，南到金華街，北到信義路，永康街貫穿其中，台北市永康國際商圈協進會理事長李慶隆說，至少有520家店，30年來以茶行居多，目前有123家，還有許多字畫、古董藝品店，後來才有各路美食落腳，如今還有雜貨小店與藝廊藏在巷弄間，商圈特色鮮明。

30多年來，永康街的風貌改變許多，但仍保有藝術人文色彩，這和附近為文教區，知識分子聚集於此有很大關係，如今再加上美食，茶行也從單純買賣，轉型為茶藝飲料店，冥冥之中從美食、茶藝和藝術文創，串連成一種黏著遊客的延續力量。

李慶隆說，大多數的店家，晚上9時就打烊不擾鄰，讓店家和居民互動和諧，這和外國人印象裡台灣商圈多半為夜市不同；在忠孝敦化商圈出現許多空店面之際，雖然永康商圈人潮穿梭大街小巷，但商圈經營仍要注意不少眉角。

永康商圈30年老店－府城台南美食，見證永康商圈從攤販圍繞永康公園起，到今天街道整齊、商圈熱鬧。第二代老闆娘黃書雅告訴中央社，她分析商家逐步撤出忠孝敦化商圈的可能原因，在於消費者逛街已不只是單純想要購買商品，而是追求「消費體驗」。

她指出，消費者現在想買便宜貨品，可以透過上網搜尋，想買高質商品，可以趁百貨週年慶血拼。反觀具有話題性、文青味或帶有噱頭的店，才能夠吸引人潮到訪，不怕電商與百貨業崛起；但值得注意的是，台灣人新鮮感的退燒速度超快，新商家要撐過退燒期，得要花費時間成本，建立品牌信賴感，才能擁有穩定客源。

黃書雅表示，商圈要興旺，商圈內部結構必須健全，也就是販售商品不能同質性太高，不能看別人賣什麼賺錢，就跟著賣什麼，而且不能只有服飾，或只有一種類型餐飲，應該要商品多元化，呈現不同風貌，再來搭配當地有某個吸引人的地標型商店，例如永康街的鼎泰豐，就帶來大量觀光客，也讓周圍商家跟著人潮暢旺。

她說，商圈內商品多元化、帶有不同特色的店，可以讓觀光客如同尋寶似的，找在地特色濃厚的商品；本地客則是找創新噱頭、富有文青氣息的店。

20餘年來，府城台南美食堅持每天早上現炒溫體豬肉、熬大骨湯、熬醬、手工包製肉丸，努力維持老味道和好品質，鞏固客源滿足舊雨新知的胃。

黃書雅不到30歲接班，她承認，過去總以為老店要維持不變就是好。但自從她當家掌廚後，認為老店才要不斷的配合環境改變，除了維持原有品質保留老客戶外，也要調整食材價值去迎合大眾的喜好，結合養生、健康與口味，並製作一些能吸引年輕人的餐食和季節性商品，並藉由老店的品牌形象去告訴消費者那多到說不完、又帶有人情溫度的有趣故事，才能不被市場淘汰，成為商圈的明星店家之一。

除了老店持續發光，永康商圈也一直有新面孔加入，食藝手創總經理王萍娜，過去在大直開設廚藝教室兼做糖尿病人甜點宅配，從今年元旦起也加入永康商圈，開設一家低醣生酮美食專門店。

王萍娜透露，開實體店面之前，曾評估過台北市很多商圈，忠孝敦化商圈被敦化南路一切為二，商圈人氣未能連貫；南京松江商圈像是講求快速的戰場，不太適合她所希望能在悠閒氛圍下喝杯咖啡、嚐一塊蛋糕，最後才發現永康商圈相當適合。

她發現，來此地不及2個月，但生意卻相當穩定。她分析原因，原來生意穩定和商圈的管理有直接關係，商圈管理愈上軌道，所有店家生意都能受惠而興旺。她舉例，永康公園的公共廁所乾淨無臭味，原來是商圈協進會和附近店家聯合出資，請專人打掃，讓眾多遊客都能享有乾淨的公共衛生空間，也增加駐足意願。

對於高額租金逼得商家歇業和遷往他處，王萍娜反倒用另一角度看待高租金。她說，高額租金會形成市場區隔和門檻，競爭力不夠、商品沒特色的店家不會輕易進來，一旦商圈的居民、遊客都能接受商品品質和價位，自然而然會形成獨特的氛圍，與其他商圈形成差異性。（編輯：楊凱翔）1080216

食藝手創總經理王萍娜，選擇在永康商圈開設低醣生酮美食專門店，強調商圈的管理愈好，店家營運也會愈順；店家產品和競爭力夠強，不必畏懼高租金，反而可視為門檻屏障。中央社記者韋樞攝 108年2月16日