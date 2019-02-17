土壤液化潛勢區 未來5樓以下新建物須地下探勘

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）營建署預計修正建築技術規則第64條，在中度或高度土壤液化潛勢區興建5樓以下建物須地下探勘。營建署說，目前正徵詢相關單位意見，最快今年上半年會把修正草案提交行政院。

營建署副署長陳繼鳴同時強調，會盡快公布最新土壤液化潛勢地區、斷層區資料供各方參考。

民國105年2月6日高雄美濃地震，不僅讓台南市維冠金龍大樓倒塌，周邊低樓層建物也因土壤液化受損或倒塌，但現行法規僅規定5層以上或供公眾使用建築物進行地基調查時，需要地下探勘及液化潛能分析。

有鑑於此，內政部營建署預計修正「建築技術規則」第64條，若要興建5層樓以下的新建物，位於中度或高度土壤液化潛勢地區的建物也應進行地下探勘。

陳繼鳴表示，為了保障民眾居住安全，目前正徵詢相關單位意見，營建署盡可能在今年上半年將修正草案提交行政院核定，「不會拖很久」。

不過，新規定上路後，自由時報報導，推估一年最大影響超過兩萬件透天建案；其中，台北市土地建築學會理事長余烈甚至推估，地質安全鑑定報告加上審查費用，通常一個案子費用會破新台幣百萬元。

陳繼鳴坦言，修正建築技術規則第64條的確會增加建置成本，但為了居住安全，若建商要在地質不穩定的地區蓋房子就該知道具有一定危險性，因此要加強結構、提高房屋耐震程度才能建置，相關成本也不應由政府補貼。（編輯：林淑媛）1080217