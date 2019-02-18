宸鴻恐丟iPhone訂單 外資重申賣出評等

（中央社記者吳家豪台北18日電）日系外資出具研究報告表示，觸控面板廠TPK-KY宸鴻今年下半年起恐失去新款iPhone訂單，且奈米銀新技術貢獻有限，重申賣出評等，但目標價小幅上修到新台幣45元。

宸鴻股價今天下跌0.3元開出，在平盤附近震盪，最高52.8元、最低52.1元，振幅超過1.3%。

日系外資表示，宸鴻去年第4季營業利益率僅0.6%，遠低於市場預期的1.4%到2%，主因產品組合不佳和價格競爭；宸鴻今年下半年起很可能失去新款iPhone的Force Touch觸控感壓技術的訂單，加上新技術奈米銀（SNW）的貢獻能見度有限，2019年可能是宸鴻營運轉型的一年。

為反映對獲利率的保守看法，日系外資將宸鴻2018年、2019年、2020年每股盈餘預估值下修73.1%、46.5%、55.6%至0.55元、1.04元、0.73元，重申「賣出」投資評等，但因宸鴻股價淨值比維持0.5，意味著股價被低估，因此目標價從43元上修到45元。

此外，國內法人表示，日本顯示器公司（JDI）面臨財務壓力，加上蘋果去年推出採用LCD液晶顯示器面板手機iPhone XR的銷售不如預期，使供應面板的JDI財務壓力更大，因此市場盛傳JDI急尋金主入股，緩和財務壓力，對象包括台灣的鴻海集團、中國面板大廠京東方、華星光電等，日前更傳出宸鴻將攜手中國國營絲路基金入股JDI。

對於傳聞將攜手中國絲路基金投資JDI，宸鴻15日舉行線上法人說明會時仍維持不評論態度。（編輯：林沂鋒）1080218