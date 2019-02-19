MWC25日巴塞隆納登場 非蘋新機搶鏡

（中央社記者江明晏台北19日電）全球行動通訊大會（MWC）為全球行動通訊產業風向球，更是非蘋陣營新機亮相的重要時刻，手機品牌大廠如三星、Sony、華為、OPPO都將發表新機或新技術，而摺疊手機預料也會成為互別苗頭的新舞台。

全球行動通訊大會今年將於2月25日至28日在西班牙巴塞隆納登場，預料各國晶片、手機、電信設備業者將大秀5G產品，為5G商轉前哨戰鳴槍。

MWC為全球行動通訊產業重要風向球，每年均吸引約2000家全球廠商齊聚巴塞隆納，更是非蘋陣營發表年度旗艦新機的重要時刻。

三星因應S系列適逢10周年，今年搶先MWC前夕於美國時間2月20日在舊金山發表旗艦機，市場預期除了3款S系列10周年新機S10e、S10、S10+ 將亮相，可摺疊手機也將一併問世，成為發表會中的大亮點，傳聞螢幕折疊時為4.58吋，展開時為7.3吋，首批產量將超過100萬支，預計於4至5月上市，售價應不會低於新台幣6萬元。

華為也將在MWC期間發表旗下首款5G連網、折疊螢幕手機，按照先前傳聞規劃指出，不排除在今年第3季進入市場銷售；華為新一代旗艦機P30系列則會在3月26日於巴黎亮相，傳聞配備4顆主鏡頭，搭載自家處理器麒麟980。

除了三星（Samsung）、華為，小米和摩托羅拉都傳出將在MWC展示摺疊螢幕手機，但LG則有消息指出，認為生產摺疊螢幕手機「為時過早」，目前持觀望態度。

OPPO預告，繼去年在MWC上發布「5倍雙鏡頭無損變焦」技術後，今年將在2月23日於巴塞隆納舉辦OPPO 2019創新大會，對外展示全新10倍混合光學變焦技術，該技術採用 「超廣角+超高畫質主鏡頭+長焦」3鏡頭解決方案，預料將搭載在未來發表的新旗艦機上，2月25日OPPO也將於高通MWC的展位中聯手Qualcomm展示5G相關技術。

日系大廠Sony Mobile也將於25日西班牙當地時間8時30分於巴塞隆納舉辦新產品發表會，據傳Sony Mobile將會在發表會推出4款手機，而其中最受矚目的莫過於Xperia XZ4，很可能會是全球首款搭載4KHDR OLED面板的手機。

此外，本土科技大廠宏達電近年積極布局VR產業，看好5G商轉將推動VR產業進一步擴大，今年董事長王雪紅除了率團參展，也第2度獲邀擔任大會主題演講嘉賓，將於25日下午以「沉浸式內容」為主題，說明擴增實境／虛擬實境（AR／VR）應用。（編輯：李信寬）1080219