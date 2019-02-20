台日買房制度成本大不同 端視用途位置與前景

日本在台網紅批評台灣房價是病態，並稱投資客買房是占領。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北20日電）日本在台網紅批評台灣房價是病態，並稱投資客買房是占領。國內銷售日本房屋的房仲認為，台日之間買房的制度和成本不同，端看個人買房的用途、房屋位置、並研判經濟前景。

日本網紅認為台灣房價是病態，隨便一戶都要至少新台幣千萬元起跳，辛苦工作30年仍買不起一間房。日本的房價較合理，一間理想的房子只要日幣1500萬元至2000萬元（約新台幣約500萬元）；台灣的合理房價約為新台幣200萬元至400萬元，貴一點約500萬元至600萬元。

台灣房屋日本分公司經理潘怡琪表示，不論在日本或台灣買房，端看買房的用途、房屋位置，同時研判經濟前景好壞以決定未來房屋價值升或貶。從當年東京申請舉辦奧運成功後，加上日幣貶值，東京不動產價格近年不斷上漲，投報率相對變差；但房價比東京便宜的大阪市區近年房價補漲，目前房價約東京的7成，投報率相對東京較佳。

潘怡琪指出，東京市中心區新屋每坪約新台幣150萬元到180萬元，10年中古屋約每坪120萬元；大阪市中心新屋每坪約120萬元到130萬元，10年中古屋約每坪90萬元到百萬元。

日本信義表示，在日本買房「計算的面積」是專有面積，並不包括陽台、走廊、大廳、停車位等公設，但在台灣買房，公共設施都要計算在面積內；在「仲介服務費方面」，日本中古屋的買賣雙方都要付3%外加日幣6萬元，預售屋或新成屋，買方不用付仲介費，但在台灣買賣中古屋的仲介費為賣方4%，買方1%到2%。

在「新屋交屋方面」，日本新屋交屋時已附贈衣櫥、各式收納櫃等基本裝修，新成屋則大都為精裝修屋；但是台灣的新屋交屋，由屋主自己找人裝潢。在「管理費方面」，日本買房後每月要交管理費及修繕積立金，並根據建築物的老舊調整修繕積立金的額度；在台灣僅每個月繳交管理費即可。

若是要將房屋出租，日本房東可收禮金和續約費，房客承租時則要提供連帶保證人；在台灣房東不收禮金和續約費，房客也不用附連帶保證人。

日本信義指出，以東京買房為例，購入時的一次性稅費約占成交價的2%到3%，加上仲介服務手續費，另加每年需支付的固定稅負，均會直接影響投資報酬率，事前必須仔細評估投資成本。

另外，日本每年2、3月申報綜合所得稅，客戶需將租金收入列入所得；5、6月申報不動產持有稅費包括固定資產稅、都市計畫稅等；此外，為抑制短期炒作，日本政府規定購屋後5年內出售需繳交30%讓渡所得稅，持有5年以上稅率減半，這些都是有意在日本買房者須注意制度的不同。（編輯：趙蔚蘭）1080220