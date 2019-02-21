KLOOK任命商務長 加強全球旅遊服務體驗

（中央社記者吳家豪台北21日電）旅遊體驗預訂平台KLOOK今天宣布任命范偉能（Wilfred Fan）出任商務長，負責加強推展目的地旅遊體驗及與供應商合作。

KLOOK發布新聞稿表示，范偉能曾擔任住宿預訂平台Agoda全球合作夥伴副總裁，具有豐富線上旅遊產業及推廣經驗，將有助KLOOK深化全球目的地旅遊服務體驗。

KLOOK指出，目前已與全球超過8000個供應商夥伴合作，為用戶提供超過8萬個目的地旅遊體驗服務。隨著越來越多旅客開始追求更豐富、更獨特的活動體驗，用戶對目的地體驗服務的要求也跟著轉變。KLOOK商務長將扮演深化目的地旅遊體驗、為供應商夥伴提供更有力幫助的關鍵角色。

KLOOK執行長暨聯合創辦人林照圍說，KLOOK在全球的高速發展，正是因為KLOOK利用科技創新，整合了分散資源，進而對合作夥伴、目的地提供更大的幫助，共同改變旅遊產業。

范偉能表示，網路發展正逐漸改變傳統目的地旅遊的服務模式，越來越多的商家開始利用科技強化經營。在這個旅遊產業的轉捩點，KLOOK期待運用科技創新幫助商家提升營運效能，以滿足自由行旅客多樣化的目的地體驗需求。（編輯：楊玫寧）1080221