裕民航運管理智慧化 完善船聯網資訊

（中央社記者韋樞台北21日電）散裝航運業裕民航運在既有「船隊安全管理系統」之上，再和通訊業者愛立信合作，增添天氣、流錨、危險區域顯示等功能，實現智慧化的船舶管理，並完善船聯網安全資訊。

增進航運安全、減少海上事故一直是航運業者關注的重點，目前裕民船隊安全管理系統提供碰撞預警與海盜預判功能，今年與愛立信合作，進一步針全面升級船隊安全管理系統，加入天氣資訊、流錨警報及危險區域顯示等功能，完善船聯網安全資訊並降低天氣及海象影響所導致的事故。

裕民航運執行副總經理徐國安表示，裕民航運持續透過資通訊(ICT)技術實現智慧化船隊管理及提升航運安全，船隊安全管理系統的部署更已成功顯現價值。裕民航運期待與愛立信合作的安全管理系統，成為業界航運安全的標竿系統。

愛立信台灣總經理何可申表示，愛立信和裕民攜手開發的船隊安全管理方案，更展現愛立信掌握航運業者的需求，以領先的資通訊技術，共同實現創新智慧化的船舶管理，更提升裕民航運的營運效益，也期盼未來有更多航運界夥伴受益於此系統。

裕民航運表示，愛立信與裕民航運整合的天氣資訊系統，加上船隊安全管理系統將可提供近乎即時的船位更新資料，預計能減少天氣影響事故發生。

另外，由於台灣沿岸易受東北季風影響，船舶下錨後的船錨因強烈風浪而鬆動，導致船舶流錨擱淺。有鑑於此，愛立信與裕民航運規劃將流錨警報整合至既有的船隊安全管理系統中。當船舶下錨後，船位移動超過安全範圍時，可即時發出流錨警報，讓相關人員可在第一時間處理，預防擱淺。

至於危險區域顯示系統，是為了減少海上衝突事件及避免海上武裝掠奪，將標示出海盜好發區域、漁場、高風險區域、排放管制區域等，保護裕民航運船隻避開危險海域，以減少不必要的保險求償事件。（編輯：楊凱翔）1080221