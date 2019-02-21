新台幣震盪轉貶 美中貿易談判牽動後市

（中央社記者潘姿羽台北21日電）人民幣兌美元早盤強升，拉抬新台幣走揚，不過，外匯交易員指出，今天匯市有買有賣，新台幣兌美元持續區間震盪，午後外商銀買匯，新台幣終場逆轉收貶，收盤收30.830元。展望後市，美中貿易談判仍是關注重點。

美中貿易談判是近期牽動匯市的關鍵因素，而美國要求中國穩定人民幣匯率的消息一出，激勵人民幣走揚，新台幣今天也一度升破30.8。

不過，外匯交易員指出，午盤過後，受到外商銀進場買匯影響，新台幣升幅收斂，終場更轉貶0.6分作收。

外匯交易員表示，這兩天人民幣上漲，新台幣固然受到拉抬，但影響相當有限，顯見市場觀望氣氛依舊存在，缺乏方向性，後續仍得持續關注貿易談判的最新進展。

新台幣兌美元今天開盤價為30.840元，最高30.778元、最低30.840元，收盤收30.830元，貶0.6分，台北及元太外匯市場成交金額11.64億美元。（編輯：楊玫寧）1080221