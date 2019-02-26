駐泰處成立農業交流平台 助台泰交流研發

（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）駐泰國代表處與農業委員會合作成立「台泰農業交流服務平台」，邀請台泰學術機構與企業加入，平台設Line帳號聯絡，加速協助台泰農業產學交流與研發合作。

代表處今天表示，以學術機構及企業為主的Line帳號是TaiwanAgri，國內已有10所大學加入這個平台，包括8所國立的，即台灣大學、屏東大學、屏東科技大學、宜蘭大學、臺灣海洋大學、嘉義大學、嘉義技術學院、中興大學，以及中國文化大學、東海大學。

泰國有8所，包括蘭實大學（Rangsi University）、瑪希鐸大學（Mohidol University）、梅州大學（Maejo University）、清邁大學（Chiang Mai University）、蘭帕潘尼皇家大學（Rambhai Barni Rajabhat University）、農業大學（Kasetsart University）、碧瑤大學（University of Phayao）及納黎萱大學（Naresuan University）。

代表處表示，農業研發機構方面，農委會所屬的研發機構幾乎都已加入平台；農企業方面，目前有15家台灣農企業、10家泰國農企業及65家泰國台商農企業加入。

代表處表示，未來將加速協助台泰農業產學交流與研發合作，特別是透過台灣的農業技術研發能量協助泰國農企業和台商的技術研發、升級與轉型。

在學術機構與企業之外，代表處也成立Line帳號@TaiwanAgri，一般民眾可透過此帳號收到台泰農業交流合作與農業技術發展的消息，可用中泰文諮詢相關訊息。（編輯：郭中翰）1080226