鈊象看今年營運較去年樂觀 股價強登漲停

（中央社記者韓婷婷台北27日電）去年大環境不佳，遊戲股龍頭廠鈊象仍繳出每股盈餘12.44元佳績；對今年營運展望，鈊象預估較去年樂觀，激勵今天股價開高震盪後強勢攻抵漲停價196元。

鈊象股價今天以190元開出，大漲11.5元，震盪後鎖住漲停價196元，尾盤委買張數高掛3095張，連續2天大漲後創波創高點，帶動遊戲類股人氣回溫，包括智冠、橘子、辣椒、昱泉、網龍、大宇資、弘煜科、隆中均上漲作收。

鈊象產品包括商用遊戲機台及手遊二大產品線，鈊象表示，2018年受到東南亞選舉因素及大陸市場客戶展店放慢等衝擊，導致商業機種營收年減達32%。

所幸手遊如「明星三缺一」、「金好運」、「滿貫大亨」、「金猴爺」等休閒類網路遊戲表現穩定成長，加上海外授權權利金持續增加，去年網路遊戲營收較2017年成長9.28%。

鈊象2018年全年營收新台幣30.67億元，年減7.4%，受惠產品組合優化，網路遊戲比重從2017年的59%大幅拉升至70%，帶動整體毛利率從85%進一步拉高到88%，去年稅後淨利8.72億元，年減3.8%，每股稅後盈餘（EPS）12.44元，僅略低於前一年度的12.97元。

展望今年，鈊象表示，商用機台將推出VR、機甲英雄2、巨獸浩劫2、極速賽車5等新產品，並看好網路行動遊戲事業部，將續深耕既有自置明星產品，將AI導入遊戲中，提高客戶付費比，毛利率有機會再提升，整體營運相對去年樂觀。（編輯：張均懋）1080227