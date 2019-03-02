盤點14家公司過去3年配息 超大方殖利率又高

（中央社記者韓婷婷台北2日電）受惠去年景氣熱絡，台股今年可望引動最大現金配息潮，根據第一金投信統計過去3年配息均超過80%，殖利率7%以上的有信錦、祺驊、漢唐、興富發等14家。

每年初春年報公布之前，高配息率及高現金殖利率概念股總是少不了的熱門議題。交易所董事長許璋瑤日前預估今年上市公司現金股利達1.5兆元，再度改寫歷史新高。2018年上市櫃整體獲利有機會超過新台幣2.2兆元，若以去年平均股利配發率7成計算，預計今年現金股利配發有望達1.5兆水準，有啟動高殖利率行情。

台積電宣布今年有2次發放現金股利，將配出總計10元現金股利，由於換算殖利率超過4%，為高殖利率行情鳴槍。

分析統計2015年至2017年，台股上市櫃公司中現金股利發放率逾80%的公司，共有197家。

如果再從中篩選出現金股利殖利率高於台股平均4.5%水準以上，共有93家。觀察所屬產業分布，以電子零組件14家最多，半導體產業也有13家，通信網路及其他類各有8家，電子通路有7家，電腦及周邊、其他電子及營建類股也各有5家。

再從中精選出現金發放率、殖利率極高的公司，以近3年股息配發率都有80%以上、現金殖利率7%以上的公司有14家，分別為信錦、祺驊、漢唐、興富發、增你強、遠見、新至陞、凌通、華祺、中菲、富爾特、晉倫、達麗、精誠等14家。（編輯：林興盟）1080302