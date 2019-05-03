宸鴻首季獲利減 每股淨利0.06元

（中央社記者潘智義台北3日電）蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻科技今天公布第1季自結稅後淨利為新台幣2400萬元，較去年第4季大減，稅後稀釋每股淨利為0.06元。

宸鴻統計，第1季自結合併營收為311.6億元，較去年同期成長49.4%，較去年第4季減少26.9%，主因季節性因素，及工作天數較少所致。雖第1季營收規模下滑，但營運仍維持小幅獲利，主要受惠於平板電腦產品需求強勁，對產品組合及綜合獲利造成有利變化。

宸鴻指出，第1季營業毛利為12.1億元，較去年同期減少1.5%，較去年第4季減少22.9%。第1季營業毛利率3.9%，較2018年第4季3.7%略增。

在銷售成本結構方面，宸鴻表示，因平板電腦出貨量增加，使高原料成本比重產品占比減少，第1季整體原料成本占營收比重為82.0%，較去年第4季的84.1%下降；此外，由於營業規模縮減，使折舊攤提費用占營收比重由去年第4季4.4%增加為今年第1季的6.1%。因有效成本控管，使第1季人工成本占營收比重為5.7%，與上季相當。

在營收減少的情況下，宸鴻說，第1季營業費用為10.9億元，較去年第4季的13.0億元減少。第1季淨利息費用約為8600萬元。第1季認列外幣兌換損失約新台幣60萬元，主因受到人民幣升值影響。（編輯：鄭雪文）1080503