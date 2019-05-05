中科標案遭疑量身打造 鴻海：公開公正得標

（中央社記者韓婷婷台北5日電）時代力量立委黃國昌日前質詢中科管理局，替鴻海集團旗下子公司睿綸生技量身打造放寬標準取得標案，鴻海晚間聲明強調，睿綸生技完全是因為有此實績，經過公開公正評選得標。

鴻海聲明表示，關於中科自造基地委託經營案，睿綸生技提供智慧醫療器材、長照、輔具等相關服務，並且負責推動全台最大生技創業平台H. Spectrum的青年創業計畫，預計協助中科自製造基地發展人工智慧與機器人，應用於健康醫療等各種領域。

睿綸生技表示，參與此次投標，睿綸生技完全是因為有此實績，經過公開公正評選得標，總計畫金額為4年共計新台幣1億613萬8000元，計劃內容除提供4年期培訓計畫與資源等，並承諾2年內就要有40組新創團隊進駐中科並招攬新台幣5000萬元投資新創團隊，以睿綸生技H. Spectrum連結的國內外投資人及資源，目標2年內可達成新台幣2億元以上的投資規模，並創造460個就業機會，培育1125位產業人才。

鴻海指出，此為國家與企業合作培育青年創業良好範例，期望民意代表支持政府與企業資源整合，提供年輕人機會。（編輯：黃國倫）1080505