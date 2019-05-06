Realme進軍台灣平價手機市場 聯發科助陣

（中央社記者江明晏台北6日電）由OPPO內部創業的手機品牌Realme進軍台灣市場，推出搭載聯發科MediaTek Helio P60處理器的Realme 3，瞄準平價入門市場，初期目標不會放在銷售量，而是建設團隊、讓消費者認識這個品牌。

Realme今天舉辦台灣首場新品見面會，推出搭載聯發科MediaTek Helio P60處理器的Realme 3，售價新台幣4990元，聯發科無線通訊事業部產品行銷處處長何春樺今天也出席站台，他也表示，Realme是相當重要強力的合作夥伴。

Realme成立於2018年5月，由曾負責OPPO海外業務的副總裁李炳忠掌舵，以電子商務為主要途徑，布局海外市場，截至2019年1月底，已經進入印度、印尼、巴基斯坦、埃及、緬甸、新加坡等10個市場，近期也進軍台灣市場，未來也將插旗歐洲、反攻中國市場。

他指出，Realme是很年輕的品牌，去年5月才開始進入市場，在台灣是全新品牌，初期目標不會放在銷售量，而是建設團隊、讓消費者認識這個品牌，目前售後服務則是和OPPO合作。

不過，Realme 3在印度推出時是搭載P70處理器，在台灣推出卻搭載P60，售價也沒有調降，Realme台灣商務長鐘湘偉今天受訪時表示，Realme 3在印度推出的版本確實是搭載P70，但國際版都是P60，處理器性能也很強悍，因為不同市場涉及原物料和本地環境物價水準，兩個版本也是基於市場需求考量為出發，且都落在同一個價格帶。

而他也指出，台灣手機銷售中，電商占比約15%左右，相較於東南亞等市場高達40%以上的電商銷售比率，Realme在台灣的策略將會有所調整，會結合台灣既有電商平台，也會和實體通路一起合作銷售。

Realme去年5月成立推出Realme 1，9月全球就累積百萬用戶，去年12月用戶超過400萬，在印度市占率排名在前5大之內，電商市場則是第二名。（編輯：黃國倫）1080506