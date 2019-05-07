廷鑫獲美品牌認證 可受惠貿易戰轉單效應

（中央社記者潘智義台北7日電）鋁合金廠廷鑫今天宣布，旗下台灣皮件廠昨天通過美國3大品牌Levi's、Dockers、Columbia Sportswear驗廠，成為關鍵供應商，可望受惠美中貿易戰取得更多訂單。

廷鑫興業指出，皮件業務主要是為歐美知名休閒精品品牌代工，廈門皮件廠原為主要生產基地，但去年底因應美中貿易戰需求，先移回一條皮帶產線至台灣台中廠，並已開始生產出貨。

廷鑫表示，台中廠原預計今年7月底前擴大產能，再增加兩條生產線，現因美國總統川普再度對外揚言，將對中國銷美2000億美元商品加徵懲罰性關稅，美中貿易戰情勢再度升高，尤其在美國客戶的強烈需求下，將加快台中廠擴廠腳步，以掌握商機。

廷鑫期盼第2季趕工提前完成台中廠2條產線，將可達每月90萬條皮帶的產能。此外，預計年底前再擴充2至3條產線，有助未來拓展更多客戶與訂單。

廷鑫說明，自2017年跨足皮件業務以來，廈門皮件廠已在當年底即通過部分歐美知名品牌客戶認證，並取得訂單，在去年第4季將部分產線移回台灣生產，並積極投資設備升級，以符合國際品牌認證標準，今年3月取得企業主動性社會守法認證（BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE），開啟歐美品牌客戶下單機會，並成功取得美國大型通路商150萬條皮帶訂單。

廷鑫表示，4月下旬美國3大休閒品牌Levi's、Dockers及Columbia派員至台中進行廠驗，5月初廷鑫正式成為關鍵供應商，預估3大品牌未來合計下單量可達一年300萬條皮帶規模。

廷鑫指出，目前皮件業務在公司整體營收占比雖不大，約2至3%，但皮件營運規模正逐步放大，尤其美中貿易轉單效益可望持續發酵，一些歐美廠商為避免中國大陸產品輸美被課高關稅，積極尋找中國大陸以外的供應商，潛在的轉單效益陸續浮現。（編輯：張均懋）1080507