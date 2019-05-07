台灣形象展2年吸21萬人次 今年深入潛力城市舉辦

（中央社記者廖禹揚台北7日電）台灣形象展今年將連續第3年在新南向國家舉行，過去2年9場次展覽累計吸引21萬人次參觀，今年的5場展覽將進一步深入其他潛力城市，促成更深入的文化產業交流。

經濟部國際貿易局從2017年起委託中華民國對外貿易發展協會在新南向國家舉辦台灣形象展，今天舉行記者會說明過去2年成效與今年策略，台灣形象展2年來累計超過1400家企業參展，創造6.33億美元商機，並促成超過500家企業成功進入當地市場。

而在提升台灣形象及認知度部分，也有相當斬獲，根據外貿協會統計，前2年曾舉辦台灣形象展的印尼、印度、越南、泰國及馬來西亞，未曾造訪台灣的民眾比例達62.8%，而在觀展之後，表示想造訪台灣比例則高達85.7%。

台灣形象展今年將在印度新德里、馬來西亞檳城、越南首都河內、印尼東部門戶泗水、菲律賓總統杜特蒂故鄉納卯舉行，除新德里曾舉辦過台灣形象展外，其他城市皆是台灣形象展第一次插旗，外貿協會表示，要以「地方包圍城市」的做法，促成台灣業者與當地特色產業合作。

貿易局長楊珍妮表示，經過2年活動，這些新南向國家首都對台灣的認知度越來越高，因此希望也可以提升其他城市對台灣的瞭解，除了持續推動與各地方文化、教育、觀光及醫療合作，今年也會配合各地區的產業政策規劃展覽，例如印尼要推東部億萬市場門戶、工業4.0，檳城、泗水跟納卯都有推動綠色產業的政策等。（編輯：趙蔚蘭）1080507