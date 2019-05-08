玉山金首季稅後淨利年增9.1% 續創歷年同期新高

（中央社記者邱柏勝台北8日電）玉山金控今天召開法說，公布第1季稅後淨利新台幣52.1億元，年增9.1%並創歷年同期新高，首季每股稅後盈餘0.48元。展望今年，玉山金控將聚焦企業放款，也會增加海外投資部位。

玉山金控今天召開法人說明會，公布今年第1季單季稅後淨利52.1億元，較去年同期成長9.1%，再創歷年同期單季獲利新高。首季每股稅後盈餘（EPS）0.48元、股東權益報酬率（ROE）12.75%、資產報酬率（ROA）0.89%，截至4月自結獲利69億元，較去年同期成長14.1%，EPS為0.64元。

至於資產品質方面，截至3月底，核心子公司玉山銀行的不良資產比率（NPL）下降至0.18%，放款覆蓋率660%，優於市場平均。

在存放款業務方面，玉山銀行存放款穩健成長，第1季存款較去年同期成長率10.5%、放款成長率9.6%，個人及企業放款均衡成長，房貸成長率17.3%為市場第1名。

在手續費收入方面，玉山銀行首季總手續費收入40.7億元，雖較去年同期衰退，但進入4月後已轉為正成長；信用卡首季累積簽帳金額成長15.1%，流通卡數突破500萬張，有效卡數突破350萬張。

玉山金控表示，因應全球經貿環境變化，除增加海外投資部位外，也響應政府推動台商回台措施，玉山銀行將強化企業放款業務，並將整合資源協助顧客解決跨境、稅務及傳承等多元問題。（編輯：趙蔚蘭）1080508