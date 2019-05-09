特殊號碼鈔券23日拍賣 民國100年千元鈔賣完就沒

（中央社記者劉麗榮台北9日電）中央銀行委託台灣銀行於23日起拍賣特殊號碼鈔券，央行指出，14期共拍賣139組，並延續「混搭風」，有不同面額組合，其中千元鈔為民國100年印製，這次賣完就沒了。

央行表示，台灣銀行將於5月23日上午10時起到5月28日上午10時止，採網路投標方式，拍賣100元、500元和1000元的特殊號碼流通鈔券共139組，總計5600張，底價新台幣608萬7200元。

央行發行局局長施遵驊表示，從第12期拍賣開始就有跨面額混搭風，12、13期的拍賣成果不錯，這次也繼續採混搭風拍賣方式。

施遵驊說，1到13期特殊票券拍賣總收入為5739萬2623元（不含面額），全部繳國庫；第13期拍賣結果為253萬8339元（不含面額）。

他說，有興趣投標民眾要先到台灣銀行網站的「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」登入成為會員，網拍登入價格的同時，必須繳交20%的保證金，得標後再補剩下的80%。若得標不來履行義務，保證金將被沒收，每投一標需收手續費30元。

施遵驊指出，以後將維持上半年、下半年各拍賣一次，上半年落在5月份，下半年在10月左右。

他進一步說明，200元、2000元面額都已經拍賣完，未來是否增印不知道。這次拍賣的100元券是民國103年所印製，紅色的百元券不但好看，底價也低；1000元券為民國100年所印製，這次拍完就不會再有100年的千元券；500元券由於印量少，已經拍賣到民國104年所印製的鈔券。

根據拍賣組別及底價明細表，第1到40組為百元券，包含相同的6位數字如「111111」、後頭帶0或8如「100000」、「088888」、「168168」等；第41組到50組是100元券全套式組合，底價為新台幣5600元；第51組到122組，續採混搭風有「100元券、1000元券」總計2全套共56張，底價是6萬1600元。

第123組到137組為「500元券、1000元券」總計2全套共56張，底價8萬4000元；第138組到139組為「500元券、1000元券、1000元券」共3全套84張，底價14萬元。（編輯：黃國倫）1080509