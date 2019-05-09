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眾達32G光收發模組出貨帶動 4月營收年增逾3成

最新更新：2019/05/09 20:02

（中央社記者潘智義台北9日電）眾達科技公司今天公布4月合併營收新台幣2.17億元，較去年4月成長31.57%，創歷年同期新高。32G光收發模組出貨量再攀新高，是4月營收創高原因之一。

眾達說， 32G光收發模組出貨量有機會逐季成長，主要應用在企業存儲區域（SAN）市場的32G光收發模組會是今年出貨成長最快速的產品。

眾達表示，光通訊產品認證時間至少兩年，自身為全球主要供應商，在新進者已幾無搶進空間下，未來隨著經濟規模持續放大，業績有機會持續成長。

在超高速光通訊模組部分，眾達完成100G、400G光收發模組產品開發，相關設備已進駐蘇州廠房，並小量試產出貨。100G單通道、400G光收發模組產品未來主要將應用在巨量資料中心（Hyper-scale data center）的建置，除目前客戶具有龐大需求外，將有機會爭取新客戶。

由於32G光收發模組出貨量持續攀升，且100G、400G光收發模組小量試產出貨，眾達考量現有蘇州廠房空間不敷使用，今年將會進行擴充動作，目前積極評估，董事會已作成增資決議，目前積極採取加班與擴增設備等方式因應訂單需求。

展望未來，眾達認為，在頻寬需求已不可逆趨勢下，5G通訊基礎建設今年可望啟動，Google、Amazon、Facebook與Microsoft等計畫3年內擴增巨量資料中心達450座的目標持續進行，已取得超高速光收發模組供應商資格下，可望成為主要受惠者之一。（編輯：李信寬）1080509

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