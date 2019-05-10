川普放膽揮關稅大棒 美國經濟股市成後盾

（中央社記者尹俊傑紐約特稿）美中貿易戰沉寂多時，就在談判近尾聲之際，美國總統川普突然威脅調高對部分中國貨品加徵的關稅稅率，全球為之震撼。對常把經濟和股市表現掛嘴邊的川普來說，底氣究竟從何而來？

世界兩大經濟體深陷貿易戰，牽動金融市場走勢，威脅全球經濟成長，美中兩國都受不同程度衝擊。川普此時有本錢翻臉，就在於這5個月美中貿易戰休兵，美股觸底反彈並於近期再創新高；美國今年首季經濟也穩健成長，為華府加強對北京關稅施壓營造有利環境。

但若仔細探究，近一年來，美國股市與經濟表現和美中貿易戰的關聯，其實沒有部分人士想像中密切。

舉例而言，去年7至9月，美國分批對500億及2000億美元中國貨品加徵25%、10%關稅，投資人信心在消息面衝擊下受挫。但美股整體走勢依舊堅挺，標準普爾500指數去年9月20日收盤攻上2930.75點，當時創歷史新高。

去年12月初，川普與中國國家主席習近平在阿根廷會面，達成貿易戰休兵90天共識。連兩個月重挫的美股不但毫無起色，反而在市場恐慌氣氛中愈跌愈慘，標普500指數一度瀕臨熊市，月線大跌逾8%，締造1931年經濟大蕭條以來最糟12月表現。

美股去年第4季由盛轉衰，關鍵在於聯邦準備理事會（Fed）執意升息，投資人擔心美國經濟恐受拖累，甚至陷入衰退，股市因而淪為投資人提款機，大量資金轉進較為穩當的債市。

隨著聯準會貨幣政策立場轉彎，暫停升息，今年美股在投資人回流下氣勢銳不可當，標普500指數年初以來大漲14.5%，並在財報季利多助威下，4月30日以2945.83點締造歷來最高收盤紀錄。

聯準會為美股注入強心針的同時，出乎意料旺盛的美國經濟也默默扮演助攻角色。

美國商務部4月26日公布，首季實質國內生產毛額（GDP）折合年率成長3.2%，創4年來最佳首季經濟成長率；若與去年同期相比，美國GDP同樣成長3.2%，連3季GDP年增率達3%以上。

這項亮眼數據證明投資人先前過度擔心美國經濟，部分中方專家也看走眼，誤以為川普不斷喊話要求聯準會降息，代表美國經濟疲弱不振，會為中國在貿易談判爭取美方讓步營造機會。

儘管如此，美國景氣擴張循環逐漸邁入末期，川普減稅刺激經濟力道遞減，消費支出與企業投資成長趨緩，經濟面臨的隱憂並未減少。如今，美國以中方毀諾為由，對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率由10%調高到25%，中國擬祭出「反制措施」，更為美國經濟增添不確定性。

不容忽視的是川普5日揚言另對3250億美元中國貨品加徵25%關稅，一旦實行，導致美中兩國撕破臉，陷入全面貿易戰，進口商將墊高的成本轉嫁到消費者身上，後果不堪設想。

摩根士丹利（Morgan Stanley）在投資報告中指出，川普關稅威脅可能是施壓策略，期望美中儘快就關稅取消時程、強制執行機制、中國產業補貼等棘手議題達成共識。由於市場行情反映投資人樂觀看待美中談判結果，一旦緊張升溫，不確定性放大，股票等高風險市場都將進一步受挫。

在美中貿易戰升溫陰影籠罩下，美股本週賣壓沉重，道瓊工業指數4天來下跌超過650點；標普500指數連4黑，本週已下挫約2.5%，恐締造今年最糟單週表現。

與上海股市6日崩跌5.6%相比，美股在基本面支撐下還稱得上穩定。但套用「復仇者聯盟」（The Avengers）系列片名，原本外界以為的美中貿易終局之戰，若因談判破裂演變成曠日廢時的無限之戰，美國長達10年的經濟擴張與股市大多頭還能撐多久，誰也說不準。（編輯：馮昭）1080510