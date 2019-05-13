美擬對中全面加徵關稅 牽動台股走勢

（中央社記者張建中台北13日電）美股上週五震盪收高，道瓊指數漲114.01點，只是美中貿易協商未能達成協議，美國計劃全面對中國進口商品加徵關稅，法人認為，短期貿易戰仍將是左右台股走勢的關鍵。

受美中雙方承諾繼續貿易談判激勵，道瓊工業指數上週五收漲114.01點，漲幅0.44%；標準普爾500指數漲10.68點，漲幅0.37%；那斯達克指數漲6.354點，漲幅0.08%。

只是美國不僅對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅從10日起由原先的10%增加到25%，美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)宣布，在美國總統川普指示下，對剩餘3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃。

隨著美中貿易戰情進一步升溫，美國Mini道瓊期重挫近200點，跌幅逾0.7%；Mini那斯達克期也下跌逾70點，跌幅逾0.9%。法人憂心恐為台股今天表現添增變數。

國內外產業訊息方面，鴻海新任董事候選人名單出爐，董事長郭台銘名列其中，還有呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳。郭台銘表示，百分之百不會回去當董事長，也不會是盧松青和戴正吳接董事長。

大同集團旗下尚志半導體因提列綠能投資損失，第1季每股淨值轉為負新台幣3.95元，股票恐將下市，成為大同集團第3家股票下市企業。（編輯：楊凱翔）1080513